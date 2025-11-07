Истощенную беспомощную женщину на цепи нашли в российской деревне

В Вологодской области в жилом доме обнаружили изможденную женщину, прикованную цепью. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 6 ноября в одной из деревень Бабаевского округа. Полицейские вместе с работниками центра социального обслуживания нанесли визит в семью, где воспитываются трое несовершеннолетних детей. В доме они нашли пожилую женщину 1960 года рождения, которая была прикована металлической цепью к кровати.

На место вызвали скорую медицинскую помощь. Медики приняли решение о госпитализации женщины. Правоохранители установили, что к инциденту с приковыванием пенсионерки могут быть причастны члены семьи — женщина 1982 года рождения и мужчина 1976 года рождения. Проводится доследственная проверка.

В региональном минздраве рассказали, что пожилую женщину осмотрели невролог и терапевт. Ей провели необходимые обследования. Здоровью пациентки ничего не угрожает, ей оказывают необходимую помощь.

Ранее на Алтае фермер принуждал мужчину к работе, удерживая его подругу на цепи.