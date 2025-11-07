Директора департамента Минпромторга задержали в Москве

В Москве правоохранители задержали директора департамента машиностроения топливно-энергетического комплекса Минпромторга России Михаила Кузнецова. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В настоящее время Минпромторг России находится в тесном взаимодействии со следственными органами и оказывает им содействие, — говорится в сообщении.

Так в министерстве ответили на вопрос о задержании Кузнецова, передает ТАСС.

24 октября в Белгородской области правоохранители арестовали заслуженного строителя страны и мецената Карла Лоора по подозрению в передаче взятки чиновнику администрации Старого Оскола. В обмен он получил покровительство и помощь при вводе в эксплуатацию жилого дома, после чего его компании удалось продать в нем жилье и заработать на этом.

В тот же день сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко по подозрению в превышении должностных полномочий, после чего его привезли в главное следственное управление Следственного комитета по региону.