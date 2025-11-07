Опубликован отчет о жесткой посадке Airbus в кукурузном поле в Подмосковье

Международный авиационный комитет спустя шесть лет опубликовал окончательный отчет по расследованию аварийной посадки самолета А321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле у подмосковного аэропорта Жуковский. Документ размещен на сайте МАК.

Инцидент произошел еще летом 2019 года. Отчет подготовили еще в 2021 году, но до сих пор он не публиковался.

В документе говорится, что причиной аварии и вынужденной посадки стало столкновение с крупными чайками.

«Имеющиеся данные свидетельствуют, что в двигатель № 1 попали как минимум три птицы, в том числе как минимум одна массой более 2,5 фунта (1,13 килограмм), что соответствует сертификационному определению "большая птица"», — указано в отчете.

Также эксперты заключили, что предупреждение о птицах в аэропортах стало «сложившейся практикой» и «фоновым шумом», однако аэропорт в Раменском допустил недостатки в вопросе «отпугивания птиц и осмотра летного поля». Кроме того в отчете отмечается, что экипаж самолета попал в нестандартную ситуацию, которая отличалась от тренировок на тренажерах. При этом подчеркивается, что действия экипажа с самого начала имели «явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности, то есть частичной потери работоспособности» в связи «с психоэмоциональным напряжением».

Напомним, что 15 августа 2019 года рейс Москва — Симферополь авиакомпании «Уральские авиалинии» при вылете из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей птиц. Это привело к повреждению обоих двигателей и частичной потере тяги. Пилоты приняли решение посадить самолет на кукурузное поле за пределами аэропорта. В результате посадки у А321 оказалось повреждено крыло, однако никто из находящихся на борту не погиб. В самолете было 233 человека, за медицинской помощью обратились 75.