Приезжий иностранец развратил 13-летнюю россиянку в общественном транспорте

В Ивановской области суд приговорил 25-летнего приезжего иностранца, развращавшего в общественном транспорте 13-летнюю школьницу, к 3,5 года лишения свободы. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, фигурант — приезжий из Узбекистана. Он признан виновным за развратные действия без применения насилия в отношении несовершеннолетней.

Само ЧП произошло в июле. Тогда мужчина ехал в салоне пассажирского транспорта и увидел девочку, которая ехала рядом. Он пристроился к ней сзади и стал прислоняться до наступления семяизвержения.

