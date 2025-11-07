Раскрыта причина похищения Романа Новака и его жены в ОАЭ

Причиной похищения в ОАЭ бизнесмена Романа Новака и его жены Анны из Санкт-Петербурга, которых впоследствии убили, стало вымогательство криптовалюты. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что полицейские из Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, задержали участников преступной группы, которых подозревают в убийстве Новака и его супруги.

«По имеющимся данным, в октябре этого года на территории иностранного государства фигуранты похитили мужчину и его жену с целью вымогательства криптовалюты. Впоследствии злоумышленники убили обоих потерпевших, а тела закопали в пустынной местности. Их сообщники помогали организовать похищение, для чего арендовали автомобили и помещения, где насильно держали семейную пару», — написала Волк.

После убийства преступники избавлялись от ножей и личных вещей своих жертв, оставляя их на территории разных эмиратов, рассказала ТАСС официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц. Троих участников преступной группы уже арестовали.

Раскрыта личность подозреваемого, арестованного по делу об убийстве Новака

Напомним, что Новак и его жена пропали в ОАЭ 2 октября. В этот день они должны были встретиться с потенциальными инвесторами в городе Хатта. Пара села в автомобиль, а затем связь с ними пропала. Позже были найдены их тела, которые преступники расчленили и выбросили в мусорные баки.