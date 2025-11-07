Изнасиловавшего двух учениц подростка отпустили благодаря связям отца

В американском штате Оклахома суд вынес спорное решение по делу об изнасиловании двух несовершеннолетних школьниц. 18-летний Джесси Батлер, признавший вину по одиннадцати эпизодам тяжких преступлений, включая изнасилования и удушение, был освобожден от тюремного заключения, сообщает журнал People.

По информации следствия, в сентябре 2024 года две ученицы старшей школы города Стиллуотер стали жертвами нападений молодого человека. Несмотря на то, что обвиняемый мог получить до семидесяти восьми лет лишения свободы, судья ограничился назначением общественных работ и консультациями психолога.

Как отмечают местные средства массовой информации, Батлер происходит из влиятельной семьи — его отец ранее занимал руководящую должность в футбольной программе Университета Оклахомы. Общественные активисты полагают, что именно это обстоятельство повлияло на мягкость приговора.

Одна из пострадавших девушек заявила в суде: "Вы задушили не только мое тело, но и мой голос, мою способность чувствовать себя в безопасности". Мать второй жертвы отметила, что ее дочери пришлось неоднократно доказывать, что она является потерпевшей.

Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. В социальных сетях созданы многочисленные сообщества в поддержку пострадавших, а у здания суда регулярно проходят акции протеста с требованием пересмотреть приговор.