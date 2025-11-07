Названа предварительная причина крушения вертолета в Дагестане

Техническая неисправность рассматривается в качестве одной из причин крушения частного вертолета Ка-226 АО «Концерн «Кизлярский электромеханический завод» в Республике Дагестан. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

— В качестве причины рассматривается техническая неисправность. Будут рассмотрены и другие версии ЧП, — передает агентство.

Об авиакатастрофе сообщили 7 ноября в ГУ МЧС России по региону. По данным ведомства, воздушное судно летело из Кизляра в Избербаш. По предварительной информации, в результате крушения четыре человека погибли и трое пострадали. Во время падения вертолет разрушил частный дом, но из-за того что здание не эксплуатировалось, внутри никого не было.

