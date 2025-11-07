Вскрылись шокирующие данные о пропавших в тайге Усольцевых

Полтора месяца продолжаются поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых. Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной и 12-летним корги 28 сентября ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись. Семья пропала бесследно. Все больше экспертов склоняются к тому, что супруги, инсценировав исчезновение, просто сбежали.

© соцсети

Усольцевы уже могут быть в США. Выяснилось, что у Сергея в Америке живет сын от второго брака. Мальчику 17 лет, он хорошо общается с папой. За океан сын Усольцева переехал с мамой и уже имеет американское гражданство. Криминалист Михаил Игнатов считает, что сын может быть косвенно замешан в произошедшем.

"В США работает программа по воссоединению с семьей. Как они могли уехать туда? Через третьи страны. Самые удобные для них в этом плане — Монголия и Казахстан. Могу предположить, что они улетели по поддельным документам", — отметил специалист в беседе с NEWS.ru.

Проверить эту версию можно было бы, запросив видео с камер в аэропортах Монголии и Казахстана. Но так как первые недели все были уверены, что с семьей случилась беда, о подобном не подумали. А теперь время упущено, записи скорей всего удалены.

"Усольцевы, кстати, могли запросить в США политическое убежище. Могу предположить, что это было нужно Сергею, чтобы не возвращать взятые для завода кредиты. Их нужно было выплатить до 14 ноября. Усольцев был далеко не простой человек. Еще с конца 1990-х он плотно сотрудничал с Америкой", — отметил Игнатов.

Появилась новая версия исчезновения семьи Усольцевых

Адвокат Александр Карабанов разделяет эту точку зрения. Он пояснил, что Усольцевы могли даже заранее сделать новые паспорта.

"Сейчас их активно продает Украина, потому что там, по сути, все документы уничтожены. Действует упрощенная система формирования и получения бумаг, в том числе виз. Соответственно, Усольцевы могли быть сначала оформлены как украинские беженцы, а потом получить в упрощенном режиме все необходимые для США документы и улететь", — считает Карабанов.

Адвокат пояснил, что для покупки поддельных документов не нужно был миллиардером. Новые паспорта через Украину "стоят не так дорого", якобы, цена сопоставима с хорошей иномаркой.