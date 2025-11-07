Раскрыта личность подозреваемого, арестованного по делу об убийстве Новака

Один из фигурантов по делу об убийстве криптоинвестора Романа Новака и его жены, арестованный Константин Шахт, имеет судимость за сбыт наркотиков и опыт работы в исправительной колонии в республике Коми.

Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщили в Telegram-канале Shot.

— Ранее он (Константин Шахт — прим. «ВМ») работал в исправительной колонии № 49 в республике Коми. В конце нулевых его задержали в Питере в составе ОПГ при подготовке к сбыту огромной партии наркоты: три килограмма кокаина, героин, гашиш и кислота, — говорится в публикации.

После того как фигурант отбыл наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, он вышел на свободу и занялся бизнесом по аренде недвижимости. Несколько лет назад он работал в риелтерской фирме «Северо-Западная тендерная консалтинговая компания» на должности руководителя. По неподтвержденным данным, он принимал участие в убийстве Новака и его жены. Его задержали в Санкт-Петербурге, когда он вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.

Суд заключил Шахта под стражу. Обвиняемый не признает свою вину. Всего по этому делу подозреваемыми проходят восемь человек. Помимо Шахта, следователи инкриминируют совершение преступления 45-летнему москвичу Владимиру и 46-летнему уроженцу Ленинграда Юрию. Остальные соучастники убийства — дропы.

Злоумышленники могли убить Новака и его жену в городе Хатта, куда супружеская пара приехала на деловую встречу. С ними расправились после того, как не нашли денег на криптокошельке. Затем фигуранты могли расчленить тела супругов и выбросить их в мусорные баки. Почему криптоинвестора подозревают в

инсценировке собственной смерти