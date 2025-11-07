Разбившийся в Дагестане вертолет врезался в частный дом

Потерпевший крушение вертолет Ка-226 в Дагестане при падении врезался в строящийся частный дом в населенном пункте Ачи-Су. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

© Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram

Представители оперативных служб Карабудахкентского района уточнили, что речь идет о домах, которые сдаются в аренду для отдыха.

«Он пустой был, еще не достроен. Людей там не было», — приводит RT их слова.

В результате крушения вертолет упал прямо на берегу Каспийского моря, где после возникшего во время полета ЧП пилоты пытались совершить экстренную посадку. В качестве одной из причин крушения рассматривается техническая неисправность.

Сейчас на месте падения Ка-226 работают экстренные службы. По предварительным данным, вертолет был коммерческим и принадлежал АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод».

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть. Южная транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

Согласно информации ТАСС https://tass.ru/proisshestviya/25565125, на борту вертолета находились сотрудники Кизлярского электромеханического завода. Туристов там не было. Вертолет совершал полет из Кизляра в Избербаш. Всего на борту находилось семь человек.

Ранее сообщалось, что при крушении вертолета в Дагестане погибли четыре человека. Еще троих доставили в больницу Избербаша, двоих из них перевезут в республиканский ожоговый центр. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, другие двое находятся в тяжелом состоянии.