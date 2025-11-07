В Волгограде школьница выпала из окна с 16-го этажа

Волгоградские следовали организовали проверку обстоятельств гибели 11-летней девочки, сообщает пресс-служба областного управления СК России.

Тело обнаружили у одной из высоток на улице Грибанова.

По предварительным данным, школьница выпала из окна квартиры, расположенной на 16-м этаже. Девочка воспитывалась в полной семье. В поле зрения системы профилактики родители не попадали, ни на каком учете семья не состоит.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.