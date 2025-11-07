Вертолет Ка-226 с туристами разбился в Дагестане. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники, погибли четыре человека.

По информации канала, сообщение о крушении поступило в 14:50 мск. Ка-226 упал неподалеку от берега Каспийского моря в районе поселка Ачи-Су, примерно в 40 км от Махачкалы. Там находится пляж и базы отдыха. По данным Telegram-канал Baza, на борту находились семь человек.

Как сообщает ТАСС, министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов подтвердил гибель четырех человек. По его словам, речь идет о вертолете Кизлярского электромеханического завода. РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону пишет, что борт совершал полет из Кизляра в Избербаш.

Напомним, что 14 июля вертолет Ми-8Т, направлявшийся из Охотска в Магадан, потерпел крушение. В результате инцидента погибли пять человек — три члена экипажа и два технических специалиста.