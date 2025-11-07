Воспитательница в детском саду сломала руку двухлетнему малышу

В Северной Осетии воспитательница детского сада осуждена за причинение травмы ребенку. Суд приговорил ее к полутора годам исправительных работ за перелом руки у мальчика, посещавшего дошкольное учреждение.

Инцидент произошел прошлым летом, когда родители заметили, что их сын вернулся из садика в слезах. При обращении в медицинское учреждение у ребенка диагностировали перелом плечевой кости. Родители потребовали предоставить записи с камер наблюдения, которые были установлены в группе.

На видеозаписях было четко видно, как воспитательница схватила мальчика за руку и с силой протащила его несколько метров по помещению. Именно эти действия привели к серьезной травме ребенка. Сотрудница была немедленно уволена из детского сада, а материалы дела переданы в правоохранительные органы.

Суд тщательно изучил все обстоятельства произошедшего и вынес обвинительный приговор. Бывшая воспитательница признана виновной в причинении вреда здоровью ребенка и приговорена к исправительным работам.