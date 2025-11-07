Стало известно о миллионных долгах убитого в ОАЭ россиянина

Telegram-канал SHOT сообщает, что российские судебные приставы взыскивают с криптоинвестора Романа Новака около семи миллионов рублей. Ранее в СМИ появилась информация, что Новак был убит за рубежом.

© Соцсети

SHOT писал, что супруги-россияне Роман и Анна Новак были убиты в Объединенных Арабских Эмиратах. Они перестали выходить на связь с родственниками месяц назад. Члены их семьи обратились в полицию.

По данным SHOT, следователи выяснили, что Новака вместе с женой похитили вымогатели. Преступники расправились с супругами, у которых не оказалось требуемой суммы.

Появились подробности убийства супружеской пары из России в ОАЭ

Источники СМИ сообщили, что преступники уже задержаны, они граждане России и в ближайшее время их экстрадируют в Санкт-Петербург. В то же время появилась версия, что убийство могло быть инсценировкой.

Как утверждает SHOT, сейчас на Новаке числится долг в системе ФССП в размере 6 миллионов 979 тысяч 296 рублей. Telegram-канал рассказал, что криптоинвестор был фигурантом дела о похищении семи миллионов 330 тысяч 285 рублей у двух петербургских бизнесменов .