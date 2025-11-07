В Санкт-Петербурге задержали иностранца, ограбившего отделение почты

На Московском вокзале Санкт-Петербурга задержан мужчина, которого подозревают в вооруженном налете на почтовое отделение во Всеволожске. Об этом сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно сообщению, мужчина, войдя в отделение связи на улице Победы, показал в окно выдачи предмет, похожий на пистолет. Мужчина потребовал выдать ему деньги.

Отмечается, что забрав из кассы 260 846 рублей наличными, преступник скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). В ходе оперативных действий был задержан 39-летний ранее неоднократно судимый за разбой иностранный гражданин.