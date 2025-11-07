Корабль береговой охраны завалился на бок в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском судно береговой охраны завалилось на бок во время ремонтных работ на берегу. Инцидент произошел вечером 6 ноября в Авачинской бухте. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительным данным, 6 ноября 2025 года при производстве ремонтных работ судно, находящееся на берегу Авачинской бухты, завалилось на левый бок. В результате произошедшего несколько работников оказались в воде, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Также в публикации поясняется, что в данный момент Следственный комитет начал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении ремонтных работ. Сейчас выясняется причиненный ущерб.

На видео, которое опубликовано на сайте RT, очевидцу удалось записать момент опрокидывания судна с надписью «Береговая охрана». Видно, как оно опрокидывается на левый бок, на тот момент на палубе находились люди.