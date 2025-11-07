В Узбекистане юноша вышел из дома с мокрыми волосами и чуть не погиб

В столице Узбекистана юноша, пренебрегший сушкой волос, столкнулся с трагическими последствиями.

Выйдя на улицу в прохладную погоду с влажной головой, он оказался на больничной койке с диагнозом воспаления головного мозга. Резкое изменение температуры спровоцировало воспалительный процесс в сосудах, который, прогрессируя, перерос в гнойную стадию и вызвал отёк тканей мозга.

Как утверждают врачи, молодому человеку невероятно повезло остаться в живых, поскольку его мозг практически перестал снабжаться кислородом.