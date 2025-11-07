Что происходит с застрявшим у порта Сочи паромом с россиянами на борту

Пассажиры парома, следовавшего из Турции в Сочи и впервые за 14 лет преодолевшего этот маршрут, выразили недовольство тем, что были вынуждены провести ночь в открытом море, ожидая разрешения на заход в порт, передает Telegram-канал «Подъем».

Рейс из Трабзона отправился в среду вечером и достиг Сочи через 12 часов. Однако паром все еще ожидает швартовки в нескольких километрах от берега. Путешественники сообщили, что из-за задержки их билеты в другие города оказались недействительными, так как рейс был запланирован как стыковочный. На борту парома находятся 20 пассажиров.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) пояснили, что у парома отсутствует разрешение на вход в российские воды, а порт Сочи был закрыт для проведения учений до 12 часов дня. Планировалось, что паром покинет Сочи вечером четверга, однако и этот выход также задерживается.

Первый за 14 лет паром из Трабзона не пустили в порт Сочи

Ранее РИА Новости сообщило, что застрявший у порта Сочи паром Seabridge из Трабзона с россиянами на борту отказался вернуться в Турцию и будет ждать возможности высадить пассажиров.