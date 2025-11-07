Появились подробности убийства супружеской пары из России в ОАЭ

Появились подробности дела об убийстве Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ. Как сообщает пресс-служба СК РФ, супруги должны были встретиться с «неустановленными инвесторами» в городе Хатта, который расположен в 130 км от Дубая.

По информации следователей, 2 октября личный водитель отвез Новака и его супругу на стоянку у озера. Там они пересели в другую машину и уехали на встречу. С тех пор связь с ними пропала. Уголовное дело расследуется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Как ранее сообщали СМИ, супруги перестали выходить на связь с родными месяц назад. Утверждалось, что Новака вместе с женой похитили вымогатели, которые после расправились с семейной парой, у которой не оказалось требуемой суммы.

Telegram-канал 112 писал, что преступники задержаны, это граждане России. В ближайшее время их экстрадируют в Санкт-Петербург.