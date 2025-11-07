СМИ: криптомиллионер Новак мог инсценировать свою смерть

Криптотрейдер Роман Новак, о смерти которого стало известно утром, мог инсценировать собственную смерть. Об этом сообщает Mash.

© Соцсети

По данным Telegram-канала, представители криптосообщества не верят в произошедшее, так как Новак ранее уже был замечен в разных схемах. Например, для создания приложения он привлек инвесторов, но после того, как те вложили деньги, скрылся со средствами.

В версию об убийстве также не верит свекр предпринимателя.

«Он считает, что парочка сама могла организовать фейковое исчезновение», – сообщается в публикации.

Информация об убийстве Новака и его жены появилась утром. По данным Telegram-канала Baza, тела супругов нашли в ОАЭ. Предполагается, что мужчину и женщину похитили вымогатели. Однако позже они поняли, что выкуп им платить не будут, поэтому убили пару.

Появились подробности об исчезновении друга Павла Дурова и его жены в ОАЭ

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. По версии сотрудников СК, супруги должны были встретиться с инвесторами в городе Хатта. Личный водитель привез их к озеру, где супруги пересели в другой автомобиль. После этого они не выходили на связь.