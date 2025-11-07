В центре Петербурга обрушился аварийный дом

Нежилой аварийный дом обрушился на улице Розенштейна в центре Санкт-Петербурга. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливает прокуратура города, сообщили ТАСС в ведомстве.

© Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

"Прокуратура устанавливает все обстоятельства и причины обрушения нежилого дома на улице Розенштейна. Предварительно установлено, что дом признан аварийным. Жильцы расселены", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что при прокурорской проверке будет дана оценка соблюдению ответственными должностными лицами требований жилищного законодательства. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Согласно открытым данным, в 2010 году дом был признан аварийным, на данный момент переведен в статус нежилого здания, расселен и законсервирован.