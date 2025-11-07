В Подмосковье пресечена подготовка к теракту

В Московской области пресечена подготовка к теракту, сообщает пресс-служба МВД России.

В городе Люберцы Московской области задержали 27-летнего жителя Волоколамска, который подозревается в приготовлении к террористическому акту.

«Злоумышленник в одном из мессенджеров инициативно вступил в переписку с неизвестным и выразил готовность оказывать содействие украинским спецслужбам», — говорится в комментарии официального представителя МВД России Ирины Волк.

Фигурант по указанию куратора приехал в гаражный кооператив в Люберцах и забрал из тайника пакет со взрывным устройством, который должен был доставить в Измайловский парк Москвы и передать через тайник, но был задержан.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Фигурант арестован.

Ранее в Тамбовской области задержали россиянина, передававшего блогеру с Украины данные о бойцах, участвующих в СВО.