Стали известны подробности об исчезновении семейной пары в ОАЭ

Пропавшая в ОАЭ супружеская пара, как информирует Следственный комитет РФ, должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта. Россияне приехали на своем автомобиле на стоянку у озера, где пересели в другую машину. Связь с ними в дальнейшем пропала.

2 октября супружеская пара, по данным следствия, должна была встретиться в городе Хатта с неустановленными инвесторами. Личный водитель привез пару на стоянку у озера, где супруги пересели в другой автомобиль и уехали на встречу.

В правоохранительные органы Петербурга, как уточняет СК, обратились с заявлением об исчезновении родственники пары. Известно, что супруги постоянно проживали в Дубае.

Возбуждено уголовное дело.

