Акула напала на 15-летнюю российскую туристку на Мальдивах

Акула напала на 15-летнюю российскую туристку во время снорклинга на Мальдивах. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

По информации канала, инцидент произошел на острове Тодду. Подросток вместе с матерью отправилась на популярную среди отдыхающих подводную прогулку — плавание в маске с дыхательной трубкой среди мант и акул-нянек.

Перед плаванием туристов попросили в качестве мер безопасности сжимать пальцы в кулак и держать руки вдоль тела. Это не помогло и одна из акул «всосала» руку девочки и укусила. Отмечается, что подросток серьезно не пострадала — ей потребовалась только перевязка.

Ранее отдыхающих в Египте туристов предупредили об опасных масках для снорклинга. В отелях появились объявления для постояльцев, в которых их призывали отказаться от покупки полнолицевых моделей — по мнению экспертов, из-за неправильного выхода воздуха в них скапливается углекислый газ, от которого можно потерять сознание прямо во время заплыва.