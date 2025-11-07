ФСБ показала видео задержания передавшего Украине данные об участниках СВО

ФСБ показала видео задержания жителя Тамбовской области, который передавал блогеру с Украины данные об участниках специальной военной операции.

На кадрах виден момент задержания мужчины и допрос.

Следственный отдел УФСБ России по Тамбовской области завел уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление иных эпизодов противоправной деятельности задержанного.