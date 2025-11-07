Запертый в квартире рабочий решил спуститься из окна по простыням и сорвался

В Красноярске мужчина решил спуститься из окна квартиры на четвертом этаже по простыням, но сорвался. Он выжил, сообщает Kras Mash в Telegram.

По данным канала, бригадир запер рабочих в съемной квартире. Двое из них решили сбежать через окно. Спускаясь по простыням, один из рабочих сорвался и упал на козырек подъезда.

Сообщается, что мужчину забрали медики скорой помощи. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Ранее женщина с инвалидностью попыталась сбежать от семьи по простыням из квартиры в Москве. Ее увезли в больницу.