12-летняя девочка погибла при пожаре в частном доме в российском селе

В Искитимском районе Новосибирской области при пожаре в частном доме погибла 12-летняя девочка. Об этом проинформировали в пресс-службе Следственного комитета региона.

По данным следственных органов, возгорание произошло утром 7 ноября 2025 года в селе Улыбино. В результате пожара ребёнок погиб на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщил глава регионального минздрава Ростислав Заблоцкий, еще двое пострадавших находятся в реанимации Искитимской центральной районной больницы, ещё один — в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, трёх человек отпустили на амбулаторное лечение, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работали две бригады скорой медицинской помощи, оказывавшие помощь пострадавшим сразу после ликвидации возгорания.

Сейчас устанавливаются причины и источник возгорания. Назначена судебная экспертиза, которая должна определить точную причину смерти девочки. Уточняется, что следователи также проводят необходимые действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.