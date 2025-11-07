Раскрыто, когда пройдет суд по делу о конфискации имущества Тимура Иванова

Пресненский суд Москвы назначил на 26 ноября слушание иска Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

В деле фигурируют сам Иванов, его бывшая жена Светлана Захарова, отец Вадим Иванов, гражданская супруга Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, водитель Андрей Петров и несколько фирм — «Дворянское гнездо», «Гермес-Техно», «Волжский берег», «Агрокомплекс Русское Село» и «Гринэнерджи».

По данным Генпрокуратуры, незаконные доходы Иванова выявили во время надзора за расследованием дела о взятках. Хотя этот процесс ещё не дошёл до суда, в июле бывший чиновник уже получил 13 лет колонии за растрату.

Тимур Иванов отверг все обвинения в коррупции по второму уголовному делу

Во время обыска у Иванова нашли почти 282 миллиона рублей наличными, более 360 тысяч долларов, 191,5 тысячи евро и 100 тысяч дирхамов ОАЭ, а также около 2,5 миллиона рублей на счетах. Кроме денег, изъяли 170 ювелирных изделий, 30 картин, 26 единиц оружия и коллекцию из мечей, шпаг и ятаганов.

На имя Иванова и связанных с ним лиц зарегистрированы 15 объектов недвижимости на сумму свыше 235 миллионов рублей — дома, квартиры и земельные участки в Москве, Подмосковье и Карелии. Среди них дом в Архангельском, жильё на Поварской улице и почти 800-метровый особняк в Раздорах.

Среди техники указаны редкий автомобиль ЗИС 1949 года выпуска и мотоцикл Harley Davidson. Часть имущества, по данным прокуратуры, записана на родственников и доверенных лиц Иванова.