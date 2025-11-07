Известного криптомошенника Романа Новака и его супругу убили в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах были убиты супруги-россияне Роман и Анна Новак, сообщает Telegram-канал 112. По данным канала, имя Новака фигурировало в деле о криптомошенничестве.

© Соцсети

По данным 112, супруги перестали выходить на связь с родственники месяц назад. Члены их семьи обратились в полицию. Следователи выяснили, что Новака вместе с женой похитили вымогатели. Преступники расправились с супругами, у которых не оказалось требуемой суммы.

По информации Telegram-канала, в начале октября телефоны Романа и Анны Новак еще два дня фиксировались в Хатте и Омане, а затем в Кейптауне (ЮАР). После этого сигнал пропал.

Источники 112 сообщили, что преступники уже задержаны, они граждане России. В ближайшее время их экстрадируют в Санкт-Петербург.

Telegram-канал отмечает, что у пары остались дети. За ними в Дубай прилетел отец Анны.

Ранее ОАЭ экстрадировали в Россию гражданина РФ, обвиняемого в убийстве. Мужчина больше года скрывался за границей. По версии следствия, в мае 2023 года в дагестанском городе Хасавюрт мужчина, находившийся в салоне автомобиля, несколько раз ударил ножом водителя, после чего скрылся. По данным следователей, убийство было совершено «на почве долговых обязательств».