Прокуратура Дагестана подтвердила отравление трех человек угарным газом

Три человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщила республиканская прокуратура.

"По предварительным данным, 6 ноября 2025 года в частном доме в селе Чанкурбе Буйнакского района отравились угарным газом три человека, в том числе двое детей. Прокуратурой организована проверка", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что причины и обстоятельства произошедшего будут установлены.