В Подмосковье пациент угрожал бригаде скорой помощи автоматом

В Подмосковье 47-летний мужчина вызвал скорую и угрожал медикам автоматом. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в городе Звенигороде. Сотрудники вневедомственной охраны выехали на вызов связи с происшествием в одном из многоквартирных домов. Выяснилось, что мужчина сам вызвал бригаду скорой помощи, а когда бригада прибыла, он достал предметы, схожие с пистолетом и автоматом, и начал угрожать медикам применением оружия.

Росгвардейцы задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции. Злоумышленником оказался 47-летний местный житель.

До этого нуждавшийся в медицинской помощи россиянин избил фельдшера по дороге в больницу. Дебошир также пытался сломать медицинское оборудование.