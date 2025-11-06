СМИ сообщили об остановке работы НПЗ в Волгограде после атаки дронов

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «ЛУКОЙЛ‑Волгограднефтепереработка» приостановил работу после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на три источника.

В публикации СМИ отмечается, что в прошлом году предприятие переработало 13,7 млн т нефти, или 5,1% от общего объема российских НПЗ.

Как сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в столице региона минувшей ночью произошла массированная атака украинских беспилотников. По его словам, БПЛА ударили по 24-этажному дому №4 на улице Гаря Хохолова в Кировском районе города. Осколки попали в 48-летнего мужчину. По информации Telegram-канала SHOT, пострадало минимум пять квартир. Взрывом повреждены балконы, также выбиты стекла близлежащих домов.

Повреждения остекления жилых домов зафиксированы и в других районах города. Также пострадали автомобили.

На территории промышленной зоны в Красноармейском районе в результате падения фрагментов беспилотника произошел пожар.

По данным Минобороны России, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 70 беспилотников над регионами РФ. Больше всего БПЛА перехватили в Волгоградской области — 49 единиц. Семь сбиты в Крыму, шесть – в Воронежской области, четыре – в Ростовской области, три — в Белгородской области. Еще два дрона уничтожили в Орловской области и по одному в Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.