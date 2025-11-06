В Ленинградской области нашли тело студентки из Китая
В городе Мурино в Ленинградской области нашли тело студентки из Китая Чжан Цэвэнь. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Причины смерти пока не называются. По информации издания, девушка училась в РГПУ имени А.И. Герцена. При этом, одногруппники издевались над ней из-за ее плохого знания русского языка.
В последний раз Чжан Цэвэнь видели рядом с учебным корпусом 31 октября. После этого девушка перестала выходить на связь, а позже в местном паблике появилась информация о пропаже студентки.
