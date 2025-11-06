Один из подозреваемых в ограблении Лувра оказался интернет-знаменитостью

Францию потрясла новая деталь в деле о громком ограблении Лувра: одним из подозреваемых в краже украшений стоимостью 88 миллионов евро оказался 39-летний Абдулайе Н., известный в соцсетях под псевдонимом Doudou Cross Bitume. У него более 10 тысяч подписчиков в TikTok. Кроме того, мужчина ранее работал охранником в Центре Помпиду, пишет The Guardian.

© Super.ru

По данным прокуратуры, Абдулайе был задержан в своём доме в пригороде Парижа Обервилье через шесть дней после случившегося. Ему предъявлены обвинения в организованной краже и преступном сговоре. ДНК мужчины было обнаружено на одной из витрин и на вещах, оставленных на месте преступления: перчатках, жилете и инструменте для резки металла.

Le Parisien: Заказчик ограбления Лувра может оказаться иностранцем

Соседи характеризовали его как «вежливого и отзывчивого человека», однако, по данным СМИ, в его досье — 15 правонарушений, включая управление без прав, хранение наркотиков и ограбление ювелирного магазина в 2014 году.

Напомним, что полиция установила: Лувр ограбили четыре преступника. Они с помощью грузовика с выдвижной лестницей проникли через окно в Галерею Аполлона — зал, где хранятся королевские реликвии.