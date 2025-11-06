Задержан подозреваемый в убийстве знакомого ножом во дворе в центре Москвы

Агентство «Москва»

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве знакомого в центре Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице. 

© РИА Новости
«Следственным отделом по Таганскому району следственного управления по Центральному административному округу СК Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 6 ноября фигурант во дворе на ул. Марксистская на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес не менее одного удара ножом своему знакомому в область сердца. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.  

«По подозрению в указанном преступлении задержан иностранный гражданин 1988 года рождения. С ним проводятся необходимые следственные действия», – говорится в сообщении.