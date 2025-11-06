Задержан подозреваемый в убийстве знакомого ножом во дворе в центре Москвы

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве знакомого в центре Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«Следственным отделом по Таганскому району следственного управления по Центральному административному округу СК Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 6 ноября фигурант во дворе на ул. Марксистская на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес не менее одного удара ножом своему знакомому в область сердца. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.