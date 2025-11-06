В многоэтажке Москвы выбило стекла из-за отравы для тараканов

Баллон с инсектицидом взорвался в квартире многоэтажки на юге Москвы. Об этом сообщает 360.ru.

Инцидент произошел в районе Орехово-Борисово в четверг, 6 ноября. В многоэтажке на Тамбовской улице, как указал источник, из-за этого выбило стекла.

«На десятом этаже решили тараканчиков потравить», — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что баллон остался в ванной комнате.

Никто не пострадал. В МЧС России подтвердили, что причиной ЧП стала разгерметизация аэрозольного баллончика для борьбы с насекомыми.

