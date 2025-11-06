В многоэтажке Москвы выбило стекла из-за отравы для тараканов
Баллон с инсектицидом взорвался в квартире многоэтажки на юге Москвы. Об этом сообщает 360.ru.
Инцидент произошел в районе Орехово-Борисово в четверг, 6 ноября. В многоэтажке на Тамбовской улице, как указал источник, из-за этого выбило стекла.
«На десятом этаже решили тараканчиков потравить», — пояснил собеседник издания.
Он добавил, что баллон остался в ванной комнате.
Никто не пострадал. В МЧС России подтвердили, что причиной ЧП стала разгерметизация аэрозольного баллончика для борьбы с насекомыми.
Незадолго до этого подросток из Раменского оказался в подмосковной больнице. В кармане его брюк взорвался мобильный телефон.
Ранее москвичка решила приготовить завтрак и едва не погибла. На северо-востоке Москвы местная жительница включила газ на плите и неожиданно подожгла свою рубашку.