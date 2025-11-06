В Таиланде умерла бывшая чиновница из России

Бывшая сотрудница Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области скончалась в Таиланде от передозировки наркотиками, у нее остались двое маленьких детей, у отца которых нет денег, чтобы вывезти их обратно в Россию. Об этом сообщает Mash.

© Mash

По данным канала, 31-летняя экс-чиновница переехала вместе с двумя детьми в Таиланд в 2022 году. Тогда же она пристрастилась к наркотическим веществам. Во вторник, 4 ноября, возлюбленный экс-чиновницы нашел ее дома мертвой. Предварительная причина смерти — остановка сердца от передозировки наркотиками.

В Таиланде у россиянки остались двое детей — девяти и десяти лет. Их родной отец находится в РФ и не может вернуть их на родину из-за отсутствия денег. Известно, что он открыл сбор средств, чтобы покрыть расходы на перелет, который в пик сезона обойдется в 260 тысяч рублей, и оплатить госпиталь и кремацию. Пока мужчина не соберет необходимую сумму, дети будут находиться у его знакомых.