Обвиняемому в изнасиловании аннулировали  ВНЖ

Иностранному гражданину аннулирован документ, подтверждающий право на долгосрочное проживание в России – вид на жительство (ВНЖ). Об этом сообщает телеграм-канал URA.RU.

© Московский Комсомолец

Согласно сообщению, иностранный гражданин сдал экзамен на знание русского языка в Уфимском университете науки и технологий. На основании полученного сертификата гражданин получил временный вид на жительство в России.

В настоящее время в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в изнасиловании.