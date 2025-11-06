Обвиняемому в изнасиловании аннулировали  ВНЖ

Московский Комсомолец

Иностранному гражданину аннулирован документ, подтверждающий право на долгосрочное проживание в России – вид на жительство (ВНЖ). Об этом сообщает телеграм-канал URA.RU.

Согласно сообщению, иностранный гражданин сдал экзамен на знание русского языка в Уфимском университете науки и технологий. На основании полученного сертификата гражданин получил временный вид на жительство в России.

В настоящее время в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в изнасиловании.

«Сертификат аннулируют из-за того, что в суде ему помогал переводчик. Выяснилось, что русский он едва понимает»,- отмечается в сообщении.
