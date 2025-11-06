Таксист надругался над 18-летней пассажиркой в Москве
В Москве таксиста задержали по обвинению в надругательстве над 18-летней пассажиркой. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.
Инцидент произошел 4 ноября в салоне автомобиля такси на востоке Москвы. По данным следствия, водитель воспользовался отсутствием очевидцев и совершил надругательство в отношении юной пассажирки. После содеянного злоумышленник скрылся с места.
Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера. С фигурантом провели следственные действия и предъявили ему обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста.