Туристы из России заблокированы во Вьетнаме из-за тайфуна «Калмаэги»

Несколько туристов из России заблокированы во Вьетнаме из-за тайфуна «Калмаэги». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщает источник, из-за тайфуна было остановлено паромное сообщение между островами и материком. При этом, несколько туристов смогли самостоятельно эвакуироваться, но многие остались в отелях на малых островах Нячанга.

По сообщению очевидцев, погода во Вьетнаме уже сильно ухудшилась — сильный ветер качает высотные здания, выбивает окна и ломает деревья. Во многих квартирах нет электроэнергии.

В данный момент регион готовится к приходу стихии — отменено любое сообщение с материком, закрыты пляжи и рестораны. Ожидается, что пик тайфуна придется на ночь с 6-го на 7 ноября. Согласно прогнозу синоптиков, скорость ветра может превысить 117,4 км/ч, а волны могут подняться на высоту до 10 метров.

Ранее тайфун «Калмаеги» прошел по территории Филиппин. В результате погибло более 90 человек.