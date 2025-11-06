Житель Магнитогорска убил друга и пытался вывезти тело в ковре

Житель Магнитогорска жестоко расправился со своим другом, а позже попытался вывезти его тело, завернутое в ковер, в лес на строительной тачке. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Челябинской области.

Инцидент произошел в доме на улице Завенягина. Мужчины поссорились, после чего 50-летний магнитогорец забил своего 42-летнего друга тупым предметом до смерти. Позже он попытался избавиться от тела и улик.

Он замотал тело в кофе, а для транспортировки купил строительную тачку, на которой попытался отвезти убитого в лес. Его заметили прохожие: злоумышленник оставил тело у подъезда и попытался скрыться.

— Благодаря взаимодействию следователя СКР и сотрудников территориального отдела полиции личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки, фигурант задержан, — передает Telegram-канал регионального Следственного комитета.

