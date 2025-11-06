Названа причина массовой драки в Москве

Следователи предъявили обвинение в хулиганстве 20 участникам массовой драки в жилом комплексе (ЖК) «Прокшино» в Новой Москве, их арестовали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СК).

По предварительным данным, причиной конфликта стали разногласия в коммерческой деятельности. В ходе расследования будут проведены молекулярно-генетические и судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время проводится просмотр записей с камер видеонаблюдения для установления всех участников драки и ее обстоятельств.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала ранее о задержании 80 человек после массовой драки. В отношении двоих из них рассматривается вопрос о лишении гражданства России. На 65 правонарушителей составлены административные материалы.

25 октября толпа мигрантов устроила драку с лопатами, палками и дорожными знаками.