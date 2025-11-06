Ротонда на Казантипе стала зловещим местом: таинственно гибнут люди

Мыс Казантип, известный своими летними фестивалями, внезапно превратился в «мыс страха». На днях из моря достали труп 63-летней местной жительницы, причем женщина была в верхней одежде и ярких кроссовках. И это четвертая гибель в этом месте за последние месяцы.

© VIY/wikimedia.org

Все трагедии происходили близ знакового места — ротонды между Щелкино и Мысовым. Сама по себе ротонда — местная достопримечательность. Она находится на мысе Черепаха. Говорят, что эти беседка была возведена специально для съемок нескольких эпизодов фильма «Король Лир». Но местные уверены, что это все домыслы. Постройка на мысе Черепаха появилась по указанию тогдашнего директора пансионата «Рига». Это романтическое место, которое манит туристов и местных жителей из-за прекрасных видов, открывающихся из этой беседки.

Однако сейчас окрестности ротонды приобрели зловещий оттенок. За несколько месяцев до гибели пенсионерки здесь же нашли тело 87-летнего мужчины, чуть раньше тут утонул еще два человека - 59-летний мужчина и 73-летняя женщина. Причины трагедий сейчас выясняют следователи. Ротонда стоит на небольшой скале, но не сказать, чтобы очень высокой и отвесной. Она скорее покатая, так что сорваться с нее довольно трудно. Впрочем, для пожилых людей на скользких камнях и такая высота может стать опасной.