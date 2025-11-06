Московский городской суд приговорил Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве байкера Кирилла Ковалева из-за спора о парковке в столичном районе Люблино, к 17 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Аббасов был признан виновным в убийстве группой лиц из хулиганских побуждений.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил решение судья.

Суд освободил трех фигурантов дела о расправе над российским байкером

Его брату Шохрату Аббасову дали 12 лет колонии строгого режима. Отец осужденных Низами Аббасов был признан невиновным, оправдан и освобожден из-под стражи в зале суда. Помимо него также были освобождены из-под стражи еще два соучастника убийства — дядя Аббасовых Бахтияр и друг семьи Нахид Гусейнов, который предоставил убийцам автомобиль «Лада 2107». Их приговорили к 1 году 11 месяцам за соучастие, но данный срок они уже отсидели в СИЗО.

Еще один фигурант дела Исахан Аббасов получил 1 год 11 месяцев за соучастие и четыре года за эпизод дачи взятки в колонии общего режима. Кроме того он обязан выплатить штраф в размере 3,5 миллионов рублей.

Напомним, что убийство 24-летнего байкера во дворе жилого дома по Краснодарской улице в Люблино произошло еще в 17 апреля 2024 года. Ковалев, увидев мешающую пешеходам Toyota Camry, которая принадлежала 21-летнему Шахину Аббасову, сделал ему замечание. В результате возникшего конфликта, который затем перешел в драку, Аббасов нанес байкеру ножевое ранение в грудь, еще несколько ударов нанес его брат Шохрат. От полученных ранений Ковалев скончался, а его убийцы попытались сбежать из России, в чем им помогали родственники. Аббасовых задержали в гостинице Ростовской области спустя неделю после преступления.