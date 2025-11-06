В Одессе работники ТЦК переломали ребра велосипедисту

По данным телеграм-канала "Политика страны", в Одессе переодетые сотрудники ТЦК сбили велосипедиста.

© Московский Комсомолец

Ранее утверждалось, что сотрудники ТЦК начали работать в ряде украинских городов в гражданском. Так, на кадрах видно, как останавливается фургон, из него выбегает человек в гражданском и жестко сбивает направлявшегося по тротуару велосипедиста.

После этого предполагаемые сотрудники ТЦК скрылись с места инцидента, а мужчину, уточняет телеграм-канал, госпитализировали с многочисленными переломами ребер.

Напомним, что почти мобилизованный "охранник" Анджелины Джоли так и не выходит на связь с родными.