В Приморье мать сгоревших детей отправлена под домашний арест

В Приморском крае вынесено решение в отношении 29-летней женщины, чьи дети погибли в результате пожара. Суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 31 октября. Женщина, находясь в состоянии наркотического опьянения, оставила троих малолетних детей без присмотра в квартире.

Возникший пожар привел к гибели шестимесячного и двухлетнего ребенка. Еще один ребенок был госпитализирован с травмами.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Расследование устанавливает все обстоятельства произошедшего, включая причины возгорания и поведение матери в роковой вечер.