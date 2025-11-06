Назначена дата вынесения приговора по делу о теракте на Крымском мосту

Южный окружной военный суд назначил на 27 ноября оглашение приговора по делу о теракте на Крымском мосту, который произошел в 2022 году, сообщает РИА Новости.

Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им предъявлено обвинение о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Двоим фигурантам дела - Соломко и Терчаняну инкриминируется также контрабанда взрывных устройств.

Свою вину подсудимые не признали, дело слушается в закрытом режиме. В качестве потерпевших по уголовному делу о теракте на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года, проходят 92 человека.

Как выяснило следствие, теракт организовал первый замглавы СБУ Василий Малюк и его сообщники. В преступную группу входили восемь человек. Они завезли в Россию цилиндры-сердечники с гексогеном, замаскированные под груз строительной пленки в рулонах.

Когда грузовой автомобиль проезжал через Крымский мост, взрывное устройство дистанционно привели в действие. В результате взрыва обрушились два автомобильных пролета моста.

Водитель грузовика, ничего не знавший о смертоносном грузе, погиб. В море взрывом выбросило легковой автомобиль с водителем и тремя пассажирами, все они погибли. В результате возникшего пожара загорелись цистерны грузового поезда, который двигался в сторону Крыма.