Суд освободил трех фигурантов дела о расправе над российским байкером

Суд освободил трех фигурантов дела о расправе над байкером Кириллом Ковалевым из-за замечания. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из фигурантов был оправдан.

18 апреля 2024 года в московском районе Люблино 21-летний мигрант Шахин Аббасов напал с ножом на байкера, который попросил убрать его неправильно припаркованную машину. В результате россиянин получил ранение, был госпитализирован в тяжелом состоянии, а напавший скрылся вместе с братом.