Жителя Свердловской области задержали за убийство 13-летней давности
В Нижних Сергах Свердловской области 60-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве женщины, совершённом 13 лет назад.
По данным следствия, мужчина во время употребления спиртных напитков со своей знакомой сначала ударил её костылём, а затем заколол ножницами, после чего скрылся, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного СУ СКР.
Выйти на след преступника удалось в рамках системной работы по расследованию преступлений прошлых лет. Обвиняемый свою вину признал.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, мужчина объяснил свои действия обидой на оскорбления со стороны подруги и большим количеством выпитого алкоголя.
В октбяре в подмосковных Люберцах были задержаны двое подозреваемых в убийстве директора лицея №10 имени Гагарина, совершённом 23 года назад.