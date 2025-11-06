Бывшему главе Минздрава российского региона продлили арест

На Кузбассе продлили арест экс-главе Минздрава Дмитрию Беглову по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

Он обвиняется по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, в период с января по июнь 2025 года бывший министр Минздрава Кузбасса с целью получения взятки лично принял денежные средства от индивидуального предпринимателя и юридических лиц за помощь в заключении договоров на закупку и поставку медицинских товаров, а также общее покровительство в работе.

Суд рассмотрел ходатайство следователя и продлил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

